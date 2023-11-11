Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу.

"В столице вызовов спасателей пока не было", - добавил мэр.

По предварительной информации, Киевскую область атаковали баллистической ракетой. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", - сказал он.

По его словам, сигнал воздушной тревоги сработал с опозданием из-за скорости ракеты. Силы ПВО отразили атаку.

Напомним, ночью Украину атаковал 31 "Шахед", сбить удалось 19 из них. Также россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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