В Воздушных силах подтвердили, что утром Киевщину атаковали баллистической ракетой
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу.
"В столице вызовов спасателей пока не было", - добавил мэр.
По предварительной информации, Киевскую область атаковали баллистической ракетой. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", - сказал он.
По его словам, сигнал воздушной тревоги сработал с опозданием из-за скорости ракеты. Силы ПВО отразили атаку.
Напомним, ночью Украину атаковал 31 "Шахед", сбить удалось 19 из них. Также россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.
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