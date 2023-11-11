В субботу утром в Киеве прозвучали сильные взрывы. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара по Киеву.

Местные паблики сообщают о нескольких взрывах (от двух до пяти) во время атаки по столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прозвучали на левом берегу в Киеве. Он подтвердил работу ПВО по баллистическим ракетам.

"По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр.

Также Глава Офиса президента Андрей Ермак после взрывов в Киеве пригрозил ответственностью за публикацию фото и видео работы ПВО.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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