Российские войска со вчерашнего вечера трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина, повреждены храм, частные дома и автомобили.

Об этом сообщим глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера враг трижды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - написал он.

В результате обстрелов повреждены храм, 7 частных домов, хозяйственная постройка, 2 авто. А еще – линия электропередач и газопровода.

Также под удар попали Марганецкая и Красногригорьевская громады. Там никто не пострадал.

Накануне Никополь атаковали дроном-камикадзе, погибла 59-летняя женщина, еще шесть человек пострадали. Были повреждены частное предприятие, аптека, два магазина, также пятиэтажка.

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