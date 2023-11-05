Россияне запустили противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 - по Днепропетровской.

Об этом сообщают в телеграм-канале Силы обороны юга.

В записи сказано, что в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения окрестным домам.

Ракета Х-59 была сбита над Криворожским районом, пострадавших нет.

Одесские телеграм-каналы публикуют фото повреждений, вызванных взрывной волной.

Ранее мы писали, что в ночь на 3 ноября войска РФ ударили "Шахедами" по Харькову и области. В результате атаки дронами в ПЕервой столице были повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Также вспыхнул пожар на СТО.

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