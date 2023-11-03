В Чаплинке ракеты прилетели по зданию службы занятости, погибла женщина
В поселке Чаплинка на левом берегу Херсонской области ракетным ударом разрушено здание социального фонда и службы занятости.
Об этом заявляют назначенные РФ "власти".
Они утверждают, что Украина атаковала здание "шестью американскими ракетами" - то есть ATACMS. Четыре ракеты якобы удалось сбить, а две попали по объекту.
Сейчас известно об одной погибшей женщине и двух тяжело раненых в результате прилета. Под завалами могут быть еще люди.
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