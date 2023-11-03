В поселке Чаплинка на левом берегу Херсонской области ракетным ударом разрушено здание социального фонда и службы занятости.

Об этом заявляют назначенные РФ "власти".

Они утверждают, что Украина атаковала здание "шестью американскими ракетами" - то есть ATACMS. Четыре ракеты якобы удалось сбить, а две попали по объекту.

Сейчас известно об одной погибшей женщине и двух тяжело раненых в результате прилета. Под завалами могут быть еще люди.

Ранее мы писали, что после ночного удара по Харькову практически полностью разрушен колледж транспортных технологий.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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