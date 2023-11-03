В результате ночного удара "Шахедов" по Харькову сильно пострадал главный корпус Харьковского колледжа транспортных технологий.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, публикуя фото практически полностью разрушенного здания колледжа.

По ее данным, россияне совершили массированную атаку беспилотниками около полуночи и в 1:00 по гражданским объектам Харькова и пригородам.

"В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание трех беспилотников. Повреждения получили гаражи, жилые дома и автомобили. Также частично разрушено учебное заведение. Пострадали восемь человек: у всех острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 лет. Все получили помощь на месте", - пишет прокуратура.

В Шевченковском районе Харькова в результате попадания одного беспилотника повреждены частные домовладения, гаражи и автомобили горожан.

В пригороде Харькова, пгт Коротич в результате удара произошло возгорание двух нежилых построек. Предварительно обстрел был произведен пятью БПЛА.

При проведении осмотров всех мест событий найдены фрагменты беспилотников "Герань-2".

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы приводили первую информацию о последствиях ночной атаки на Харьков.

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