Назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Сальдо утверждает, что над территорией оккупированной территории области "сбиты семь ракет", которые якобы Украина запустила в направлении Крыма.

"Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке", - утверждает Сальдо.

В то же время назначенный россиянами "губернатор" Севастополя, заявил, что "военные ведут работу по уничтожению воздушных целей по всему Крыму".

При этом Украина ракетный удар по Крыму не комментировала.

Ранее в сети появилось видео дыма на Крымском мосту. Российские паблики пишут о дымовой завесе.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму в результате вчерашнего ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300 сил ПВО.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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