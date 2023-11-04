Командующий Воздушных сил Николай Олещук дал понять, что сегодняшний удар по керченскому заводу "Залив" наносился французскими ракетами SCALP.

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись!" - обратился он к пилотам тактической авиации ВСУ.

При этом Олещук предположил, что в сухом доке завода во время удара "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет "Калибр". Но официального подтверждения его поражения на данный момент нет, уточнил командующий.

Также он назвал "ответным" сегодняшний удар РФ "Искандерами" по Украине. Напомним, прилеты были по району Днепра и Миргорода. Под Миргородом расположен военный аэродром, с которого могут взлетать носители упомянутых ракет SCALP.

Сегодня "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи.

"Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - добавил Аксенов.

В сети появились видео и момента прилета по заводу "Залив", и кадры горения на предприятии.

Позже в ВСУ подтвердили ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи.

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