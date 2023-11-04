В субботу, 4 ноября, во временно захваченном РФ Крыму "власти" перекрыли Керченский мост и заявили о ракетной атаке на полуостров.

Местные Telegram-каналы сообщили о пролете ракет над морем и в районе Геническа. В Севастопольской бухте запустили маскировочные дымы, заявлялось о работе ПВО.

Также крымские паблики написали о взрывах в Керчи и опубликовали видео с дымом в районе судостроительного завода "Залив".

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи.

"Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - добавил Аксенов.

Между тем в Telegram-каналах появилось видео момента удара по судостроительному заводу в Керчи.

Опубликованы и кадры горения на заводе "Залив", по которому был удар со стороны Украины.

Тем временем в Крыму уже дали отбой тревоги и восстановили движение по Крымскому мосту.

Напомним, на днях назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что над оккупированной территорией области были "сбиты семь ракет", которые якобы Украина запустила в направлении Крыма.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки "были безуспешными". По информации военного обозревателя, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного. Вчера россияне провели один из наиболее массированных налетов "Шахедов" - 40 беспилотников, из которых было сбито 24.

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