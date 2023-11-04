В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в своём Telegram-канале.

Заявляется, что удар был успешный. Однако что именно повреждено не уточняется.

"Вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", - говорится в сообщении.

Напомним, "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи.

"Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - добавил Аксенов.

В сети появились видео и момента прилета по заводу "Залив", и кадры горения на предприятии.

Ранее российские паблики сообщали, что недавно в Крыму в результате ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300 сил ПВО. Он находился в районе села Молочное Сакского района Крыма, под Евпаторией. В РФ этого не подтверждали.

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