Вечером РФ атаковала Днепропетровскую и Полтавскую области крылатыми и баллистическими ракетами. Сбиты три "Искандера-К".

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Отметим, что указанные ракеты - крылатые. О поражении баллистических ракет (видимо, другой модификации "Искандеров") военные не сообщали.

Известно, что в окрестностях Днепра было попадание по инфраструктурному объекту. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, предварительно, обошлось без жертв.

Вместе с этим в Telegram-каналах появилось видео сильного пожара на месте прилёта в Днепре. Власти области сообщили, что над Днепровским районом сбили три российские ракеты.

Также власти Полтавской области заявили о ракетной атаке по району Миргорода. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что обломки ракеты повредили как минимум девять зданий. Погибла женщина, пострадали люди, в том числе двое детей - они госпитализированы.

Место прилета глава ОВА не раскрыл. В то же время власти области вызвали для оценки ущерба экологическую комиссию.

Ранее над Днепропетровской областью ночью сбили две ракеты. Обломками повреждены дома и авто.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что ночью над Днепропетровской областью было сбито три из четырёх ракет "Искандер".