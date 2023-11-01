Сегодня с утра Никополь атаковали дроном-камикадзе, погибла 59-летняя женщина. Повреждено частное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Погибла 59-летняя женщина. Четверо человек пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие", - написал Лысак.

По уточненной информации, ранения также получили 59-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Повреждены аптека и два магазина, также пятиэтажка.

Также ночью российские войска били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

"25 артиллерийских снарядов направил враг этой ночью на Никопольщину. Бил по районному центру и Марганецкой громаде. В общей сложности обстреливал населенные пункты 5 раз. К счастью, люди не пострадали. Это главное. Остальные последствия атак уточняются", - написал он.

Напомним, сегодня утром в результате обстрела центра Херсона погибла чиновница городской военной администрации, еще два человека ранены.

Кроме того, в Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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