Российские войска во время очередного обстрела Донецкой области, нанесли удар по объекту энергетики.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Также военные РФ нанесли удар по городу Селидово. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод.

В ДТЭК сообщили, что Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе.

"В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - говорится в сообщении.

Энергетики ДТЭК начали работу по устранению последствий.

Ранее мы писали, что в Донецкой области на тепловой электростанции, которую неоднократно обстреливали россияне, упала крыша цеха.

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