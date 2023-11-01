Сегодня утром в результате обстрела центра Херсона погибла чиновница городской военной администрации, еще два человека ранены.

Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

"Херсон. Около 9 утра очередному обстрелу подвергся центр города. От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации", - написал он.

Еще двое сотрудников из Департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов – эта ночь прошла с тревогой в ряде областей. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры", - отметил Кулеба.

Напомним, также россияне массированно атаковали "Шахедами" Полтавскую область. Есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Сегодня ночью во время очередной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 18 из 20 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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