Появилось видео последствий очередного российского обстрела Херсона
Появилось видео последствий очередного российского обстрела Херсона. На автобазе полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере 50 транспортных средств.
Видео публикует ОВА.
"Пострадали два работника. У 34-летнего водителя – ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем центр Херсона сегодня днем подвергся очередному обстрелу.
Ранее один человек погиб после удара по своей машине в пригороде Херсона.
Ранее мы писали, что вчера российские войска также нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома. Одна из квартир в результате попадания загорелась
Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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