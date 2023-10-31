Появилось видео последствий очередного российского обстрела Херсона. На автобазе полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере 50 транспортных средств.

Видео публикует ОВА.

"Пострадали два работника. У 34-летнего водителя – ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем центр Херсона сегодня днем подвергся очередному обстрелу.

Ранее один человек погиб после удара по своей машине в пригороде Херсона.

Ранее мы писали, что вчера российские войска также нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома. Одна из квартир в результате попадания загорелась

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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