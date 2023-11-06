В сети появилось видео о том, как выглядит сейчас фронтовая Авдеевка в Донецкой области. Утверждается, что кадры были сняты накануне, 5 ноября.

Ролик размещен в TikTok, его распространили телеграм-каналы.

Известно, что Авдеевку в последние недели пытается окружить российская армия. На видео можно заметить последствия обстрелов, которым подвергается город.

Напомним, по мнению британской разведки, руководство России демонстрирует готовность к тяжелым кадровым потерям ради незначительных территориальных выгод во время штурма Авдеевки.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ под Авдеевкой "стойко держат оборону".

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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