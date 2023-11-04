Сегодня днем российские войска обстреляли с временно оккупированного левого берега Корабельный район Херсона. Ранены три человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В результате вражеской атаки есть раненые в Корабельном районе города. Два человека - женщина 1941 и мужчина 1939 г.р. доставлены в больницу. Женщина в тяжелом состоянии. Третья пострадавшая имеет травму ноги", - написал Мрочко.

Также есть сообщения о разрушении жилья. Информация уточняется.

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов. Зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонской области.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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