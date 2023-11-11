Россияне ударили утром баллистической ракетой по Киеву. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - заявил командующий.

Он заявил, что ракету сбивал ЗРК "Пэтриот".

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Киевскую область. Сообщалось, что две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами Киевской области. Взрывной волной повреждены пять частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО отразили атаку. Сигнал воздушной тревоги сработал с опозданием из-за скорости ракеты.

Также сегодня ночью Украину атаковал 31 "Шахед", сбить удалось 19 из них. Кроме того, россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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