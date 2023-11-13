В воскресенье, 12 ноября, россияне обстреляли Харьков. Ракета С-300 попала вблизи одного из развлекательных центров Шевченковского района города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов опубликовал сводку обстрелов области за минувшие сутки.

В частности, под огнем оккупантов находились Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синьковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района. В результате удара управляемой авиабомбой по поселку Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.

Глава ОВА добавил, что обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Также, по его словам, продолжается эвакуация детей из Купянского района. Всего эвакуированы 257 детей.

Напомним, после недавнего ночного удара "Шахедов" был практически полностью разрушен колледж транспортных технологий.

Городским властям пришлось обвалить здание колледжа, поскольку оно угрожало прохожим обрушением.