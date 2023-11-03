В Харькове обрушили здание колледжа транспортных технологий, которое было практически разрушено после прилета "Шахеда".

Местные СМИ объясняют, что здание после прилета могло обвалиться и угрожало прохожим. Из-за удара у него были разрушены 2-й и 3-й этажи, крыша, сгорели конструктивные элементы.

Уничтоженное здание колледжа построили в 1915 году, но обучение здесь стали проводить с 1953 года. Ранее колледж ХТЗТ был известен как Харьковский техникум железнодорожного транспорта.

"Это здание разберут, потом его будут восстанавливать. Движение трамваев пока невозможно открыть", — сообщил утром мэр Игорь Терехов.

Ранее мы рассказывали, какие еще объекты в Харькове пострадали после ночной атаки 3 ноября.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.