В Буденновском районе Донецка случился пожар. Ему предшествовал массированный артобстрел.

Видео и фото последствий обстрела опубликовали местные телеграм-каналы.

По их информации, обстрел велся кассетными боеприпасами. Минимум один человек погиб, пятеро ранены из-за обстрела. Среди пострадавших трое сотрудников "МЧС".

Украинские каналы тем временем сообщают о прилете по цистернам с топливом.

А российская газета "Известия" пишет, что ее съемочная группа пострадала во время работы на месте обстрела в Донецке, трое корреспондентов находятся в больнице.

На прошлой неделе по центру Донецка был нанесен удар, а именно по Калининскому району.

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