Спутниковые снимки показывают прогресс строительства в России завода по массовому производству беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает Reuters.

На какой именно стадии находится строительство, не уточняется. Сказано лишь, что на территории уже видно строительство и других сооружений, и новых периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами.

Институт науки и международной безопасности обращает внимание, что Запад до сих пор не ввел санкции в отношении владельца завода в Татарстане, АО "Алабуга", или связанных с ним компаний. Это называется "ключевым запоздалым шагом" Вашингтона.

По оценке Reuters, произведенными "Шахедами" РФ планирует атаковать энергетику Украины.

Напомним, аналитики Разведывательного управления Минобороны США сообщали, что строящийся в России с помощью Ирана завод по производству беспилотников может оказать существенное влияние на войну в Украине.

Ранее в ГУР говорили, что РФ хочет сама произвести первые 1 300 "Шахедов" уже до конца года.

Также мы писали, что российская версия беспилотника "Шахед" устойчивее к подавлению со стороны систем радиоэлектронной борьбы, а также имеет улучшенную систему навигации.