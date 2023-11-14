Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 14 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 57 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Петропавловки,

Лиманском – в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области,

Бахмутском – в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 42 авиаудара, совершила 26 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 101 удар. ПВО ВСУ уничтожила 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну ракету Х-59.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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