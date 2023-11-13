За день на фронте произошло 50 боестолкновений на семи направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 ноября.
Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.
Главное в сводке Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 50 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки;
- Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области;
- Бахмутском – в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
- Авдеевском – в районах южнее Новокалиново, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского;
- Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки;
- Шахтерском – южнее Золотой Нивы;
- Запорожском – вблизи Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла два ракетных и 32 авиаудара, совершила 23 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.
Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ перешли от обороны к атакующим действиям.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Бахмутом Россия перешла в новую атаку. На Запорожском направлении ВСУ имели успех возле Вербового. Deep State пишет, что россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки. На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия.
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