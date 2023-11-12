На Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ перешли от обороны к атакующим действиям.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой", - заявил Фитьо.

По его словам, россияне пытаются с прошлой недели вернуть ранее утраченные позиции к югу от Бахмута. Армия РФ пытается "прощупать" оборону ВСУ, найти слабые места и ведет активную артиллерийскую работу по украинским позициям.

Напомним, согласно подсчетам журналистов, по числу погибших оккупантов Бахмут на первом месте. По категориям больше всего погибших среди завербованных заключенных – 6 691 и среди мобилизованных – 4 232 человека.

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