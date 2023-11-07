Появилось видео укрытия, который оборудовали местные жители Авдеевки - городе, за который сейчас идут тяжёлые бои.

Матриал об этом публикуют телеграм-каналы.

На кадрах пожилая женщина спускается с оператором в подвал одного из зданий, где показывает, как техническое помещение приспособили под укрытие.

Местная жительница показала спальные места, осветительные приборы и печку-буржуйку. Чтобы избавиться от сквозняков, стены подвала утеплили коврами. Женщина сказала, что использовала все ковры, что нашла.

По её словам, среди тех, кто приходит в укрытие, есть дети - она рассказала про кровати для детей.

Ранее мы публиковали новое видео из фронтовой Авдеевки, которую пытаются окружить россияне. Большинство зданий повреждены, многие разрушены полностью. Повсюду лежат обломки и элементы конструкций, в окнах нет стёкол.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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