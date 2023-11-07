С Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые "упорно отказываются" покидать одно из заводских убежищ, оставаясь в эпицентре боевых действий.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат и бывший глава предприятия Муса Магомедов.

"Нет, мы подождем, пока все закончится", - ответили люди на настойчивые призывы уехать из зоны боев.

"Учитывая количество КАБов, которые сбрасывают на город и завод, шансы, что они дождутся авиабомбы на головы, существенно выше, чем дождаться, пока все закончится", - прокомментировал решение сотрудников нардеп.

Убедить людей эвакуироваться еще попытаются сотрудники полиции и отряды эвакуаторов "Белые ангелы". При этом сотрудники АКХЗ сделали максимум возможного для консервации завода, но шансов уцелеть предприятию не дают, считает Магомедов.

Ранее мы сообщали, что в городе проходит эвакуация.

Неделю назад мы писали, что войска РФ подошли близко к Авдеевскому коксохимзаводу и готовят его штурм.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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