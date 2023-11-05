За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 7 ракетных и 24 авиационных удара, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. На двух направлениях ВСУ отбили 14 атак.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили 20 атак, РФ вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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