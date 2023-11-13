За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении отбили 4 атаки у Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отразили около 10 атак в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силами обороны отражено 17 атак юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили 2 атаки вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов противника.

Напомним, в оккупированном Мелитополе подорвали российский штаб. В результате взрыва были ликвидированы три офицера России.

Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.