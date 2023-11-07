Украинские солдаты показали, как пытаются бороться с нашествием мышей в окопах.

Ролики о том, как грызуны мешают военным, появляются в соцсетях.

"ВСУ рыбалка - 2023. Все очень просто. Свеча, шампур и кусочек шнурка", — говорит автор одного из видео.

Помимо самодельных мышеловок и ловушек, военным помогают бороться с мышами коты и пластиковые бутылки, которыми они забивают все щели в блиндажах.

Многие служащие ВСУ жалуются, что в окопах на передовой страдают от мышей, которые там буквально кишат.

Ранее военный из Закарпатья, который служит на Бахмутском направлении, сетовал на то, что его подразделению прислали неподготовленное пополнение, которое даже стрельбе не обучали.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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