Группа ученых из Китайской академии наук разработала пробиотик, который помогает преодолевать последствия похмелья. Предположительно, он снижает вредное воздействие алкоголя на организм.

Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Microbiology Spectrum.

Для разработки средства ученые давали нескольким группам мышей пробиотик ADH1B и подвергали их воздействию алкоголя в различной степени. У грызунов, получивших препарат, дольше не проявлялись признаки опьянения. Они также лучше сохраняли способность к передвижению, чем их сородичи, не принимавшие пробиотик.

Кроме того, у мышей, которым давали ADH1B, уровень алкоголя в крови начал падать через два часа после его употребления, тогда как у группы, не получившей пробиотик, он продолжал расти. Также у грызунов, принявших пробиотик, был ниже уровень липидов и триглицеридов в печени, что дает основание предположить, что препарат также может снизить негативное воздействие алкоголя на этот орган.

Полезное действие ADH1B связано с тем, что он регулирует процесс превращения алкоголя в ацетальдегид. Именно это вещество, накапливаясь в печени, вызывает тошноту и головную боль при похмелье.

Тем не менее полезность и безопасность пробиотика для людей еще не доказаны. Возможно, в будущем пробиотик сможет использоваться для снижения урона печени и кишечнику от употребления алкоголя.

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