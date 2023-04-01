Миколог из индийского города Калькутта, штат Западная Бенгалия, стал первым человеком в истории, который оказался заражен грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений.

Об этом сообщает Science Direct.

61-летний житель Индии, чье имя не сообщается, обратился за помощью к врачам с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, затруднения при глотании и усталость. К тому времени проблемы со здоровьем наблюдались у него уже три месяца. При этом у мужчины не было истории хронических заболеваний или иммунодефицита.

При осмотре врачи обнаружили в трахее пациента абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Выявить причину заболевания обычными методами не удавалось, но в конце концов специалисты пришли к выводу, что имеют дело с заражением грибком вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием "серебряный лист". Ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения человеком этим грибком.

"Серебряный лист" - грибковое заболевание древесины и листьев некоторых деревьев. Особенно ему подвержены сливы, яблони, абрикосы и вишни. Оно вызывается грибком хондростереумом пурпурным и часто приводит к гибели растений. Грибок распространяется воздушными спорами, заражая новые участки древесины через порезы в коре.

В течение двух месяцев пациент прошел два курса антигрибкового лечения. Двухлетнее наблюдение у индийца не выявило никаких осложнений, рецидивов болезни не было.

Предположительно, мужчина заразился инфекцией в силу своей работы микологом-растениеводом. Он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.

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