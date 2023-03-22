В американских больницах в 2021 год резко - в три раза - возросло число случаев заражения опасным грибком Candida auris. Оно продолжило расти и в 2022 году.

Такие данные приводятся в исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Случаи заражения этим грибком, устойчивым к лекарствам и представляющим смертельную опасность для людей с ослабленным иммунитетом, выявлены более чем в половине штатов. В 2019 году их число было на 44%, а в 2021 году уже на 95% больше, чем годом ранее.

Грибок Candida auris впервые был описан в 2009 году, когда его выявили у пациента в одной из больниц в Токио. В США первый клинический случай заражения, по данным CDC, зарегистрирован в 2013 году. С 2016 года началось активное распространение грибка по американским больницам и рост клинических случаев. В 2020 году было 757 клинических случаев и 1310 пациентов с Candida auris в организме. В 2021 году уже 1474 клинических случая и 4040 носителей. В 2022 году, по предварительным данным CDC, было 2377 клинических случаев и 5754 носителя.

Грибок попадает в кровь, поражает центральную нервную систему и внутренние органы, включая почки, печень, селезенку. Он может вызвать смерть при попадании в мозг или сердце. Основные симптомы после заражения - температура, боль в теле, усталость. На лечение антибиотиками Candida auris не реагирует и почти не реагирует на лечение противогрибковыми препаратами.

В 2019 году CDC внесли этот грибок в список самых опасных патогенов, резистентных к существующим лекарствам.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения также внесла Candida auris в список из 25 самых опасных для здоровья людей патогенных грибов, включив его в группу из четырех самых опасных патогенов наряду с Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans.

В декабре 2021 года мы рассказывали, что в США зафиксировали вспышку этого смертельного грибка.

Мы также писали, что грибковые организмы приспосабливаются к новым условиям жизни в более теплой среде. Это чревато появлением новых опасных заболеваний.