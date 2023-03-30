Австралийская компания Vow использовала элементы ДНК шерстистого мамонта, чтобы вырастить аналог его мяса в лабораторных условиях.

Из культуры модифицированных мышечных клеток приготовили фрикадельку, которую показали посетителям научного музея NEMO в Амстердаме.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Задача экспоната - продемонстрировать возможности получения продовольствия с помощью биотехнологий, а также привлечь внимание к тому, как человек и современные сельскохозяйственные практики влияют на экологию и климат.

В Vow не думают, что лабораторное мясо в ближайшее время появится на полках магазинов, но рассчитывают уже в этом году начать поставки искусственно выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура - единственной страны, где так называемое культивируемое мясо разрешено для употребления в пищу и продается.

"Мы хотели вызвать у людей интерес к тому, каким может быть будущее еды и как оно может отличаться от всего того, что делалось раньше. Показать, что есть уникальные продукты, которые лучше того мяса, которое мы едим сегодня, и подумали, что мамонт - сам по себе отличный повод завязать такую дискуссию. При этом шерстистый мамонт традиционно является и символом того, что мы потеряли - мы знаем, что этот вид исчез в результате изменения климата. Поэтому мы хотели посмотреть, удастся ли нам создать нечто, что стало бы символом удивительного будущего, которое будет лучше не только для нас, но и для планеты", - рассказал журналистам сооснователь Vow Тим Ноуксмит.

В мире больше 100 компаний экспериментируют с культивируемым мясом, рассчитывая, что в недалеком будущем оно займет важное место в рационе людей.

Для получения мышечной ткани в пробирке не нужно умерщвлять животных, а расход ресурсов потенциально меньше, чем в традиционном сельском хозяйстве.

Помимо этого, частично решается проблема выбросов метана, который в больших количествах выделяется в результате жизнедеятельности домашнего скота и влияет на процесс изменения климата планеты.

"Конечная цель в том, чтобы несколько миллиардов мясоедов отказались от потребления животного белка в его традиционном виде и перешли на то, что можно получить в электрифицированных системах. Нам кажется, что лучший способ сделать это - заново изобрести мясо. Мы ищем клетки, которые легко выращивать, которые дают по-настоящему хороший вкус и питательные свойства, а затем по-разному их комбинируем, чтобы создать действительно вкусное мясо", - заявил глава Vow Джодж Пеппу.

В 2015 году геном шерстистого мамонта был полностью секвенирован международной командой ученых, использовавших образцы мягких тканей молодого мамонта, жившего на территории современной Якутии 44,8 тыс. лет назад. Участок генома, отвечающий за производство белка миоглобина (обеспечивает перенос кислорода и влияет на цвет и вкус мяса), был использован для получения главного ингредиента доисторической фрикадельки. Специалистам Австралийского института инженерной биологии при Квинслендском университете пришлось восстановить несколько поврежденных участков древней ДНК мамонта, взяв за образец геном современного африканского слона.

Полученной последовательностью генов модифицировали лабораторную культуру взятых у овцы клеток-миобластов, задача которых - создавать мышечную ткань, которую человек и хищные животные могут употреблять в пищу. При этом клетки были запрограммированы на производство повышенного количества миоглобина.

"Вырастить нужное количество ткани оказалось до смешного просто и быстро. Это заняло всего несколько недель", - рассказал профессор Квинслендского университета Эрнст Вулветенг.

По словам исследователя, аналогов полученного белка не существует в природе уже несколько тысяч лет - последняя популяция карликовых мамонтов, сохранявшаяся на острове Врангеля, вымерла около 4 тыс. лет назад. Именно из-за этого выращенный в лаборатории мясной продукт было решено не употреблять в пищу даже после приготовления.

"Мы не знаем ничего о том, как отреагирует наша иммунная система, если его съесть. Однако если мы повторим эксперимент, то мы определенно могли бы сделать так, чтобы у регулирующих органов было меньше поводов для беспокойства", - сказал Вулветенг, по мнению которого производство и широкое употребление культивируемого мяса коров, свиней, кур и других животных было бы "очень разумным решением с точки зрения экологии и этики".

Ранее ученые нашли и оживили древние вирусы мамонта и волка из льдов Якутии.

В США хотят оживить мамонтов, соединив их ДНК с геномом индийского слона.