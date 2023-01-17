Ученые из Университета Экс-Марсель (Франция) в лабораторных условиях реанимировали 13 древнейших вирусов, извлеченных из вечной мерзлоты в Якутии и на Камчатке. Самому молодому вирусу 27 тысяч лет, а самому старому - почти 49 тысяч.

Об этом говорится в препринте исследования, опубликованном на портале bioRxiv.

Из-за глобального потепления ледники и вечная мерзлота начинают таять, что чревато высвобождением опаснейших патогенов, против которых иммунная система современных людей бессильна, а наука еще не придумала лекарства. Именно поэтому необходимо оживлять замороженные вирусы и изучать их. Возможно, это предотвратит вспышки вызванных древними патогенами эпидемий в будущем.

Два образца, с которыми работали французские вирусологи, извлекли из тканей мамонта и из почвы, смешанной с шерстью этого гигантского млекопитающего. Еще два достали из кишечника древнего волка.

Затем французские ученые поместили образцы в пробирки и обнаружили в них 13 вирусов. Каждый из них культивировали, чтобы секвенировать вирусный геном и досконально изучить его.

Они выяснили, что четыре из семи вирусов принадлежат к семейству с говорящим названием Pandoraviridae. Ранее эти вирусы не были известны науке.

Ученые заявили, что эти вирусы - самые крупные из попавших в их поле зрения внеклеточных форм жизни. После разморозки они снова стали активными и опасными. Поэтому ученые прозвали их "зомби-вирусами".

К счастью, найденные вирусы поражают амеб, но не человека. Однако их исследование может быть полезным для разработки человеческих вакцин и лекарств.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявлял, что глобальное потепление может пробудить древние вирусы Земли.

Мы сообщали, что в Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире, от которого нет лекарства.