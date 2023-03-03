Международная группа исследователей обнаружила ранее неизвестный коридор в знаменитой пирамиде Хуфу (Хеопса), расположенной на плато Гизы на южных окраинах Каира.

Об этом сообщает египетская пресса со ссылкой на заявление министра туризма и по делам древностей Ахмеда Иссы.

"При исследовании пирамиды был обнаружен коридор длиной девять метров и шириной 2,1 метра. Работа над проектом ведется с 2015 года", - сказал Исса на пресс-конференции, проходившей у подножия Великих пирамид.

По его словам, исследование проводит группа египетских ученых при поддержке коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады.

На той же пресс-конференции выступил египетский историк и археолог, бывший министр по делам древностей Заки Хавас. Он назвал это археологическое открытие "одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху".

"Пирамида фараона Хуфу - одна из самых известных пирамид в мире, потому что в ней было сделано множество отверстий, которые использовались археологами для открытия новых тайн древней египетской цивилизаций", - сообщил ученый.

Внутри пирамиды Хеопса, построенной примерно в 2560 г. до н.э., находятся две большие камеры, известные как комнаты царей и цариц. Из каждой камеры под углом в 45 градусов наверх ведут две шахты, которые, как считают археологи, предназначались для прохода души усопшего правителя в потусторонний мир.

Куда выходят шахты из комнаты цариц, обнаруженные лишь в 1872 году, доподлинно не установлено, поскольку проход закрывали массивные двери. С разницей в 10 лет - в 1992 и 2002-м - к секретным комнатам внутри пирамиды отправляли роботов с видеокамерами, которые должны были просверлить отверстие в двери толщиной в несколько сантиметров, чтобы прояснить, что же находится за ней. Но машины по итогам работы каждый раз натыкались на новую дверь.

Сейчас археологи надеются, что масштабное сканирование пирамид даст им исчерпывающую информацию о древних постройках.

Мумия самого фараона, в честь которого называют пирамиду, до сих пор не найдена.

В январе во время раскопок в некрополе Саккара близ Каира археологи обнаружили гробницу с мумией. По их оценкам, она может быть самой древней и наиболее сохранившейся из когда‑либо обнаруженных в Египте.

Также мы писали, что пять лет назад археологи обнаружили самые старые татуировки на древних мумиях из Египта.