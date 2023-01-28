Во время раскопок в некрополе Саккара близ Каира археологи обнаружили гробницу с мумией. По их оценкам, она может быть самой древней и наиболее сохранившейся из когда‑либо обнаруженных в Египте.

О находке идет речь в сюжете агентства Reuters.

Мумию нашли в самом старом захоронении Мемфиса, столицы Древнего царства, на дне 15-метрового колодца рядом со ступенчатой ​​пирамидой Джосера - первой пирамидой Древнего Египта и самым старым из сохранившихся крупных каменных зданий в мире.

Возраст находки составляет около 4 300 лет. Она относится к периодам пятой и шестой династий Древнего царства, которые охватывают с 2500 до 2100 лет до нашей эры.

Руководитель группы раскопок Захи Хавасс рассказал, как нашел ценность.

"Я заглянул внутрь, чтобы увидеть, что внутри саркофага. А там потрясающая мумия, полностью покрытая слоями золота", - сообщил Хавасс.

Имя захороненного - Гекашепес, детали его биографии пока не известны.

Сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов, посещавший раскопки в Саккаре, считает, что речь идет не о мумии.

"В то время мумий как таковых еще не было, по крайней мере таких, какие появились в эпоху Нового царства (с XVI по XI век до нашей эры). Делали нечто наподобие кукол, восполняя вставками части тела, или покрывали тело золотом. Таким образом египтяне подчеркивали, что плоть сакральна", - уточнил Орехов.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году в Саккаре археологи отрыли новые захоронения. И общее количество обнаруженных саркофагов там достигло 59.

Также мы писали, что археологи обнаружили самые старые татуировки на древних мумиях из Египта.