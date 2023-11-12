Вчера в оккупированном Мелитополе подорвали российский штаб. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова", - говорится в сообщении.

В этом здании российские захватчики разместили свой штаб. Атаку на штаб совершили во время заседания офицеров РФ.

"В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется", - отмечают в разведке.

Накануне в ГУР подтвердили поражение российских малых десантных кораблей в Крыму. Сообщается, что на судах в тот момент находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

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