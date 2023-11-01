Украинские разведчики поразили российскую радиорелейную станцию "Подлет" на территории Белгородской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в своем Telegram-канале.

"Воины ГУР МО Украины во взаимодействии с бойцами ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет"", - говорится в сообщении.

Она находилась в приграничной зоне около села Красная поляна Шебекинского района.

Сообщается, что станция выведена из строя, а личный состав понес потери. Судя по видео, удар наносился дроном.

Напомним, в середине октября украинские дроны атаковали электроподстанцию в Белгородской области, обеспечивающую светов военные объекты РФ.

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