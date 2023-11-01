ГУР поразили российскую радиорелейную станцию "Подлет" на территории Белгородской области
Украинские разведчики поразили российскую радиорелейную станцию "Подлет" на территории Белгородской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в своем Telegram-канале.
"Воины ГУР МО Украины во взаимодействии с бойцами ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет"", - говорится в сообщении.
Она находилась в приграничной зоне около села Красная поляна Шебекинского района.
Сообщается, что станция выведена из строя, а личный состав понес потери. Судя по видео, удар наносился дроном.
Напомним, в середине октября украинские дроны атаковали электроподстанцию в Белгородской области, обеспечивающую светов военные объекты РФ.
Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.