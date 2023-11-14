Утром 14 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где ВСУ отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где ВСУ отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отразили 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 18 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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