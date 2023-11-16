Воздушные силы ВСУ за ночь сбили 16 из 18 "Шахедов".

Видео опубликовал командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем телеграме.

"На видео - уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад", - написал он.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина ежемесячно выпускает десятки аналогов беспилотников "Шахед" собственного производства.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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