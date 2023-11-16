Украина ежемесячно выпускает десятки аналогов "Шахедов" - министр Камышин
Украина ежемесячно выпускает десятки аналогов беспилотников "Шахед" собственного производства.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на сборах Европейской Бизнес Ассоциации, пишет журнал Forbes.
"Начиная с того, что называют украинским "Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которых мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", – сказал министр.
По его словам, по многим направлениям достигнут "десятикратный рост и больше" за счет развития частного сектора и сотрудничества его с государством.
"Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе по отдельности. В этом плане украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе", – добавил Камышин.
Ранее министр заверял, что к концу 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц.
А недавно "Укроборонпром" заявил о начале серийного производства украинского аналога беспилотников "Шахед" с дальностью полета до тысячи километров.