Украина ежемесячно выпускает десятки аналогов беспилотников "Шахед" собственного производства.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на сборах Европейской Бизнес Ассоциации, пишет журнал Forbes.

"Начиная с того, что называют украинским "Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которых мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", – сказал министр.

По его словам, по многим направлениям достигнут "десятикратный рост и больше" за счет развития частного сектора и сотрудничества его с государством.

"Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе по отдельности. В этом плане украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе", – добавил Камышин.

Ранее министр заверял, что к концу 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц.

А недавно "Укроборонпром" заявил о начале серийного производства украинского аналога беспилотников "Шахед" с дальностью полета до тысячи километров.