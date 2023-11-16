Россия изменила тактику атак беспилотниками. Обычно РФ атакует Украину дронами ночью, а сегодня сделала это утром. В такое время сбивать их тоже сложно из-за густого тумана.

На это обратил внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"На этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. В 8:30 тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около десяти БПЛА атаковали Украину", - сказал Игнат.

Обычно атаки дронами идут в период от 22:00 до 04:00. Россияне пробовали запускать дроны и днем, но поняли, что так их Украине проще сбивать.

"Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", - пояснил Игнат.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне продолжают тактику истощения украинской ПВО, применяя комбинированные удары.

Также в ГУР сообщали, что россияне изучают энергетические объекты Украины, ищут их уязвимые места и оценивают расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет и беспилотников.