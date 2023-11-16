В четверг, 16 ноября в Киев приехал новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый официальный визит Кэмерона в статусе главы МИД Британии.

Видео встречи Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

Президент поздравил Дэвида Кэмерона с назначением министром иностранных дел и поблагодарил за то, что свой первый рабочий визит в новой должности он совершил в Киев.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины высоко оценил оборонное сотрудничество с Соединенным Королевством, что позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения РФ, в частности, благодаря дальнобойному оружию. Стороны обсудили усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Также обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора". Кроме того, собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения украинской "формулы мира". Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения нашей страны к членству в НАТО.

Напомним, на днях в правительстве Британии произошли перестановки из-за внезапной отставки главы МВД Суэллы Браверман, которую уволил британский премьер Риши Сунак за то, что она назвала пропалестинские митинги в Лондоне "маршем ненависти" и обвинила полицию в предвзятости к сторонникам Израиля.

Вместо Браверман министром внутренних дел стал возглавлявший МИД Джеймс Клеверли. А главой Министерства иностранных дел Британии стал экс-премьер Дэвид Кэмерон.