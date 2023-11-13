Бывший премьер Британии Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел королевства.

Об этом сообщили в британском правительстве.

Также он займет место в Палате лордов.

Дэвид Кэмерон сделал первое заявление в статусе министра иностранных дел Великобритании.

По его мнению, королевство "сталкивается с огромным набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке", передает Sky News.

"В это время глубоких глобальных перемен для этой страны редко когда было более важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Работа по обеспечению стабильности и безопасности на мировой арене важна и напрямую отвечает нашим национальным интересам. Международная безопасность жизненно важна для нашей внутренней безопасности", - сказал Кэмерон.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая называла пропалестинские митинги "маршем ненависти" и обвинила полицию в предвзятости к сторонникам Израиля.

Ее место занял министр иностранных дел Джеймс Клеверли. С 2015 года Клеверли был членом парламента, занимал ряд должностей в правительстве, в том числе председателя консервативной партии, министра образования и иностранных дел.