В Британии бывшая депутат от консерваторов Надин Доррис издала книгу о годах, проведенных в парламенте. По ее словам, в британской политике большую роль играет секс.

Выдержки из книги Доррис опубликовала газета Daily Mail.

"Одна из вещей, которые я усвоила за долгие годы работы в Консервативной партии, - это важность секса. Все спят со всеми. Плохое поведение – это нормально. Недавняя ситуация заключалась в том, что член парламента занимался сексом с проституткой на бильярдном столе, в то время как четверо депутатов стояли вокруг, наблюдая за ним и подбадривая его", - написала Доррис.

По словам автора, такие шокирующие откровения она услышала от опытного политика-консерватора, с которым ее пригласили встретиться в условиях большой секретности в рамках журналистского расследования о коррупции в партии. Доррис называет его Тампером, а его коллегу, с которым он был на встрече, - Бэмби.

"Мы встречаемся в старом доме священника в живописной английской деревне, которая настолько мала, что, конечно, заслуживает только такого статуса. Нас угощают чаем и домашним песочным печеньем. Я погружаюсь в перьевую обивку дивана. Но разговор далеко не уютный. Бэмби рассказал мне о члене парламента, у которого был ноутбук с непристойными изображениями детей, и который затем поклялся полиции, что просто держал его на хранении, а сам ноутбук принадлежал его родственнику-педофилу", - пишет Доррис.

Как рассказывает бывшая депутат, Бэмби ей сообщил, что офису консерваторов приходилось регулярно спасать депутатов из многих сложных ситуаций. В частности, существует видео, на котором один из самых популярных сегодня министров в правительстве занимается оральным сексом с кем-то, кто наверняка не является его женой.

Также, по данным Бэмби, один член парламента вел себя очень плохо, когда прибыл в Вестминстер и вступал там в беспорядочные сексуальные связи. Когда появилось видео его "приключений", он обратился в офис консерваторов, чтобы забрать его, но каким-то образом кто-то получил эти кадры и стал использовать против него.

"И это не единичный случай. Удивительно, как много людей жили вместе, спали вместе и вместе вели дела. Добавьте к этому секс-вечеринки под брендом Fever, которые проводил Дуги Смит – чрезвычайно влиятельный партийный аппаратчик тори, который работает в центральном офисе, но не фигурирует ни в одном штатном расписании. Это были просто оргии", - пишет автор.

По данным ее источника, которого Доррис называет Тампер, все партийные решения принимались даже не на званых обедах, а в постели.

"В партии консерваторов широко распространены гомосексуальные связи - это факт. Я сторонник однополых браков и никоим образом их не осуждаю, но они представляли собой сеть, созданную из соображений секретности и действовавшую за закрытыми дверями, и это было вредно для здоровья", - рассказал Тампер.

Также, по его словам, на данный момент не менее 30 депутатов ведут себя самым шокирующим образом и попадают в серьезные неприятности, после чего нуждаются в помощи.

Ранее мы рассказывали, что бывшая помощница экс-премьера Британии Бориса Джонсона Клео Уотсон написала книгу о сексуальной подноготной высокой британской политики. Называется роман "Плетки", а прообразом для его героев стали британские топ-чиновники, включая Джонсона.

Напомним, в прошлом году в Великобритании тогда еще министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурировал Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. После этого в отставку ушли еще несколько министров.