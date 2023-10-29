В США десятки мужчин подали групповой иск в суд на американскую компанию Abercrombie & Fitch. Они обвиняют ее в причастности к десятилетней схеме сексуальной эксплуатации мужчин, которую осуществлял бывший генеральный директор фирмы Майкл Джеффрис.

Об этом пишет CNN.

Согласно иску, Майкл Джеффрис, руководивший компанией с 1992 по 2014 годы, "использовал свою роль генерального директора Abercrombie, чтобы охотиться на привлекательных молодых мужчин, веривших, что Джеффрис собирался нанять их как моделей".

В заявлении утверждается, что бывший генеральный директор проводил широкую операцию по эксплуатации людей в сексуальных целях, принуждая молодых мужчин к сексуальным актам в обмен на деньги и обещания по трудоустройству.

Майкл Джеффрис. Фото: FilmMagic

Так, в одном из случаев начинающую модель пригласили на многочисленные кастинги Abercrombie в Нью-Йорке, Франции и Лондоне. На этих мероприятиях молодой человек стал жертвой сексуального насилия не менее семи раз. Модель заставили поверить, что этот процесс якобы "имел важное значение, чтобы стать моделью Abercrombie", говорится в иске.

Утверждается, что общее число жертв превышает 100 человек. Адвокаты уверены, что после огласки к иску присоединится еще большее количество людей.

Также заявляется, что компания знала о злоупотреблениях Джеффриса и сознательно закрыла глаза на "неограниченную" сумму денег, которую тот снял с корпоративных счетов, чтобы расплатиться с пострадавшими мужчинами.

Истцы требуют рассмотрения дела судом присяжных, а также выплаты компанией штрафов и компенсаций.

В Abercrombie & Fitch уже заявили, что не будут комментировать незавершенные судебные процессы, говорится в публикации.

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