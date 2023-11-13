Новым министром внутренних дел Британии назначен Джеймс Клеверли, возглавлявший МИД.

Об этом официально объявили в правительстве королевства, передает Sky News.

С 2015 года Клеверли был членом парламента, занимал ряд должностей в правительстве, в том числе председателя консервативной партии, министра образования и иностранных дел.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая называла пропалестинские митинги "маршем ненависти" и обвинила полицию в предвзятости к сторонникам Израиля.

А МИД Британии, по данным The Telegraph, возглавит экс-премьер Дэвид Кэмерон. Он возглавлял британское правительство с 2010 по 2016 год.

Клеверли – первый не белый министр иностранных дел в истории Британии. Он был назначен на пост 7 сентября 2022 года. До этого он был младшим министром в МИД.

Ранее мы писали, что крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку. Также он обвинил США, Великобританию и европейские страны в политическом и дипломатическом прикрытии действий Израиля.