Министр образования Великобритании Джиллиан Киган выругалась матом на камеру.

Инцидент произошёл во время её короткого интервью телеканалу ITV News.

Беседа была посвящена кризису в британской системе образования, связанному с использованием некачественных стройматериалов при строительстве ряда школ. Из-за этого некоторых учеников пришлось перевести на дистанционное обучение.

Ответив на последний вопрос, министр не удостоверилась, что камеры и микрофон выключены.

Киган посетовала, что её не хвалят за проделанную работу, следующей фразой: "Кто-нибудь когда-то вообще говорил: “Знаете, вы проделали ох***** хорошую работу, пока другие сидели на своих ж**** и ничего не делали. Никаких признаков этого?”".

Телеканал опубликовал данное высказывание министра, наложив тональный сигнал на нецензурные слова. Киган уже принесла извинения, но часть вины возложила на журналиста-интервьюера.

Британская пресса обрушилась на чиновницу с критикой. В офисе премьер-министра Риши Сунака слова министра назвали "неприемлемыми".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден часто кричит на подчиненных и ругается матом за закрытыми дверями.

Мы также публиковали видео, на котором "министр культуры" Крыма выругалась матом в прямом эфире на совещании у Аксёнова.