В телеграмм-каналах появилось видео, где женщина за рулем автомобиля очень сильно возмущалась, что ее остановили патрульные, заявляла, что возит машины на фронт и ругалась в их сторону.

"Меня такие, как вы, раздражаете. Вот реально, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху@ней, пошел ты на@уй", – заявила она.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, ссылаясь на собственные источники, пишет, что мужем девушки может быть депутат областного совета из Сумской области от "Слуги народа" Александр Слюсарь.

Сам депутат в комментарии "Стране" подтвердил, что на скандальном видео действительно его жена, правда, бывшая.

"Мы с ней уже 10 лет как развелись. Конечно, я осуждаю такое поведение своей экс-жены. Но к данному видео я не имею никакого отношения и на нем был не я. Я об этом событии уже узнал из соцсетей", - сообщил Александр Слюсарь.

В тоже время человек, который сидит на заднем сидении очень похож на Слюсаря. Но он утверждает, что это не он.

"Я в это время пребывал в городе Королеве в Сумской области, где прописан и живу. По геолокации номера телефона, можно посмотреть, где я находился", — говорит Слюсарь.

Ранее в сети появились видео стычки между патрульными полицейскими и военными.

Также сообщалось, что во Львовской области пьяная женщина с мачете отбивалась от патрульных и натравила на них собаку.